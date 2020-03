Al via i tornei di FIFA e PES targati Passioneinter.com! Scopri i dettagli e come partecipare

TORNEO FIFA E PES – È periodo di isolamento in casa per tutti gli italiani, costretti a rimanere quanto più possibile in casa per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Per allietare questo periodo di quarantena domestica, in sintonia con quanto fatto dall’Inter noi di Passioneinter.com abbiamo pensato di organizzare due tornei da disputare sui noti videogiochi calcistici FIFA20 e PES2020. In questo modo, potremo divertirci tutti insieme avendo la possibilità di sfidarci tra di noi e decretare il vincitore ufficiale delle due competizioni, che verrà ricompensato con alcuni “riconoscimenti virtuali” (sono una sorpresa, shhh!).

Torneo Passioneinter di FIFA e PES, come partecipare

Per poter partecipare al torneo di FIFA o PES dovrete essere dotati di quanto segue:

FIFA20 o PES2020.

o La PLAYSTATION 4 con possibilità di connetterla ad internet.

con possibilità di connetterla ad internet. L’app Telegram sul vostro cellulare.

Se interessati, iscrivetevi al nostro gruppo ufficiale Telegram CLICCANDO QUI e chiedete informazioni contattando @simon29 se interessati per FIFA o @Simonzibon se interessati per PES. Vi aspettiamo numerosi!

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!