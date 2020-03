Albertini: “Milan, devi ispirarti all’Inter. Il loro progetto li porterà lontano”

In un’intervista concessa al quotidiano Tuttosport, l’ex calciatore del Milan e del Barcellona Demetrio Albertini ha scelto di citare l’Inter per raccontare gli step utili per la rinascita di un club. Rossoneri costretti all’ennesima rivoluzione, il tutto mentre la Beneamata è riuscita a trovare la sua stabilità in Serie A e, in particolare, anche in Europa.

“Il Milan – dice Albertini – ha bisogno di un progetto che possa essere portato a termine. E’ sempre difficile cambiare ogni anno, serve stabilità e saper recepire delle critiche. Anche perché, quando inizi qualcosa di nuovo, il risultato non è mai a breve termine. Se ogni anno ricominci da zero perché credi di aver sbagliato, tutto diventa più difficile”. Poi il discorso sull’Inter da parte di Albertini: “Guardiamo i nerazzurri. Sono partiti con un progetto, possono aver sbagliato qualcosa, ma vanno in fondo. Quest’anno arriveranno in Champions League poi, l’anno prossimo, miglioreranno ancora per vincere sulla base di quello che hanno costruito. Se tutte le volte cambi è difficile riuscirci. Quest’anno al Milan sono sembrati tutti tentativi: prima cambi l’allenatore dopo 7 giornate, poi va via Boban…”. Questo il discorso tracciato da Demetrio Albertini: il Milan, per risorgere, dovrà ispirarsi ai nerazzurri. Rivali da sempre ma, oggi, riferimento per una crescita costante.



