Albertini: “Serve più chiarezza dal Governo. Ci devono dire se possiamo tornare a giocare”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico della FIGC. Ha parlato del delicato momento del calcio, avvolto dell’incertezza dell’emergenza Coronavirus. In particolare, ha espresso l’esigenza di avere più informazioni dall’alto per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, poiché al momento si sa poco o nulla: “Ciò che vedo da esterno è che fino ad oggi si è parlato tanto di ciò che non si può fare, come ad esempio niente allenamenti fino al 3 maggio. Credo che sia il momento che chi ha potere decisionale si esprima su quando si potrà fare qualcosa. Il calcio non è un mondo a parte. Non si può immaginare di riprendere velocemente, ma intanto serve una decisione: le squadre si vogliono far trovare pronte, ci sono giocatori che devono tornare da fuori. La priorità è la salute di tutti. Chi ci governa dovrà dirci come e quando si potrà ricominciare”.

L’ex centrocampista azzurro ha fatto presente che in Italia ci sono tre leghe professionistiche e per questo serve maggior attenzione: “Non dobbiamo dimenticarci anche di Serie B e Serie C, che sono anche loro professionisti. La Federazione si occupa di tutto il sistema calcio. Il mondo del calcio si sta confrontando, così da poter dare un contributo al ministro Spadafora. Dobbiamo capire quello che può essere il futuro, anche perché questa fase 2 arriverà prima o poi e non parlo solo del calcio. La diversità tra Serie A e tutti gli altri sport è sotto gli occhi di tutti” .

