Aldo Serena: “Ho sempre tifato Inter, ma la prima volta che l’ho vista è stato quando ci ho giocato”

Aldo Serena, protagonista di un’intervista al Corriere della Sera in occasione del suo sessantesimo compleanno, ha parlato anche dei suoi anni all’Inter. L’ex giocatore di Inter, Milan e Juventus, tra le altre, ha raccontato, in particolare, del suo approdo in nerazzurro, avvenuto nell’estate 1978, con le candeline che erano 18.

Ecco il ricordo di Aldo Serena: “Mio padre non mi ha mai detto “bravo” e non mi ha mai accompagnato a vedere una partita: non avevamo né il tempo né la mentalità per farlo. Tutti e due tifavamo Inter, ma la prima volta che sono andato a vederla è stato quando ho giocato in squadra. Quando l’Inter, mi comprò, mio padre mi disse: “Aldo, male che va qui c’è sempre la fabbrica che ti aspetta”.

Poi, un aneddoto su Fabio Capello: “Nel ‘91 andai al Milan con lo spirito sbagliato, uno spirito di vendetta. L’Inter mi aveva lasciato libero e la cosa non mi andava: volevo far vedere chissà che cosa e ogni proposta dell’allenatore mi lasciava insoddisfatto. Non accettavo i ruoli che mi dava, non collaboravo. L’ho deluso, mi dispiace“.

