Ale e Franz giocano Inter-Milan: “E’ il derby più bello di tutti”

Ale tifa Inter, Franz invece è milanista. Formano un grande duo comico e saranno avversari anche loro nel derby di domenica che metterà di fronte nerazzurri e rossoneri. Intervistati sulle pagine di Tuttosport, i due comici raccontano le proprie passioni calcistiche entrambe legate alla città dei Navigli.

ALE: “Siamo i più forti. Sconfitta? Dovremmo proprio sbagliare di brutto…”

DIFFERENZE – “Non siamo solo i più forti sulla carta ma basta guardare la classifica per vedere che abbiamo 51 punti, mentre il Milan è dietro di 19 lunghezze. Qualcosa starà pure a significare. E poi sono quattro anni che non vincono il derby e così sarà anche questa volta”

PASSIONE PER L’INTER – “Nasce da bambino, da quando mi portarono a vedere la prima partita. Rimasi abbagliato da giocatori, tifo, maglia e da quel giorno ho sempre e solo tifato per loro. E menomale: pensa se avessi scelto il Milan come Franz, sai che delusione? Poi quest’anno ci stiamo prendendo molte soddisfazioni, abbiamo vinto quasi tutte le gare, in campo scendono giocatori di livello e poi noi abbiamo l’allenatore più forte che ci sia in circolazione. Conte è un vincente, lo ha dimostrato anche negli anni passati e ora con l’organico che ha a disposizione può davvero fare miracoli. I giochi non sono ancora chiusi, staremo a vedere”

DERBY – “Nulla di scontato? Beh, dovremmo proprio sbagliare la partita di brutto. Comunque è vero che i derby sono una cosa a sé. non sempre i pronostici vengono rispettati perché subentrano fattori differenti da una gara comune, ma le assicuro che il Derby di Milano è sicuramente il più suggestivo di tutti. Ogni volta mi emoziono come un bambino”

Franz: “Il Milan può fare lo sgambetto ai cugini. Non guardo la classifica”

PARTITA – “E’ inutile che Ale se la tiri tanto, solo perché sono i più forti, e poi, si ricordi bene il mio caro compagno che il Milan può fargli anche lo sgambetto. Intanto, a parte la frenata di domenica scorsa contro il Verona, stiamo riprendendoci delle soddisfazioni, a gennaio con Pioli abbiamo raccolto ben dieci punti in quattro giornate, il che significa che la mia squadra si sta riprendendo”

CLASSIFICA – “Io non la guardo. Mi voglio vivere questo sogno al meglio, pensando magari ai derby passati, ai periodi magnifici del Milan di Sacchi, di Berlusconi, ai mitici Tassotti, Evani, Colombo, Eranio senza dimenticare con gli occhi da bambino di quel fantastico Rivera che era il mito del calcio di allora”

PASSATO DA GIOCATORE – “Non esageriamo, comunque sì ho giocato per tanto tempo a calcio, sono arrivato sino in Promozione, giocavo da trequartista. Il calcio mi appassiona sin da piccolo, l’ho sempre seguito e adesso mi fa male vedere la mia squadra lasciata così alla deriva, con un presidente che ha pensato, anche giustamente, a far tornare i conti per il FFP anziché rafforzare la squadra, ed ha permesso a giocatori come Piatek di andarsene, mentre l’arrivo per sei mesi di Ibrahimovic è servito a tappare un buco provvisorio. Anche se un giocatore di quell’età e con quel fisico è comunque da tenere in considerazione. E’ un momento di transizione per questo Milan e di preparazione per il futuro, per ritrovare i fasti di un tempo”

DERBY DI DOMANI – “Chi lo dice che se non vinciamo da quattro anni, questa non possa essere la volta buona? Sarei proprio felice se i pronostici si invertissero, sia per la squadra che per il mister e per la nostra splendida tifoseria e per quel presunto mio collega interista, Ale”

PRESENZA ALLO STADIO – “Non ci sarà perché siamo ospiti fissi da Fazio nel preserale di “Che tempo che fa”. Quest’anno mi sa che allo stadio andrò poco, a marzo riprendiamo la tournée di “Romeo e Giulietta”. Si parla di Shakespeare, altro che Milan!”

