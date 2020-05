Alessio: “Conte all’Inter? Antonio è sempre stato un professionista esemplare, non mi ha sorpreso”

In un’intervista per calciotoday.it Angelo Alessio, ex vice allenatore della Juventus negli anni di Conte svela alcuni retroscena sulla sua decisione di lasciare i bianconeri e sull’approdo all’Inter. Ecco le sue parole:

“Il divorzio tra Antonio e la Juventus rimane una cosa privata tra lui e la società; noi dello staff non siamo entrati in certe decisioni, Antonio è uno che compie scelte anche molto difficili da solo. La sua scelta di andare all’Inter? Non mi ha affatto sorpreso, Conte ha sempre dichiarato di essere un professionista al 100% ed evidentemente ha fatto la scelta migliore per la sua carriera. Ricordo che da leccese ha anche allenato il Bari, non si è mai fatto questi problemi“.

Poi Alessio entra anche nel merito della situazione del calcio italiano ai tempi del Coronavirus: “Alcuni paesi hanno già stoppato i campionati, ultima in ordine di tempo la Francia. E’ difficile dare una risposta perché ci sono in ballo tanti interessi economici. Mi rendo conto che il danno arrecato dal coronavirus sarà enorme. Se c’è la possibilità di ripartire bisogna farlo in sicurezza, altrimenti meglio chiudere qui. Comunque restano tanti contratti in ballo e l’eventualità di non assegnare lo scudetto li farebbe venire meno“

