Allan, futuro incerto al Napoli. L’entourage: “Al lavoro per la serenità di tutti”

Decisamente incerto il futuro di Allan, sul piede di partenza lo scorso gennaio ma di nuovo al centro del mondo Napoli grazie anche a Gattuso. I tormenti stagionali degli azzurri, le difficoltà di ripresa in campionato e qualche muso lungo manifestato in stagione hanno minato il suo quinto campionato vissuto con i colori azzurri. Nella scorsa sessione di mercato è stato avvicinato anche all’Inter, in linea con un possibile affare insieme a Vecino o Politano, poi giunto al San Paolo con un’altra trattativa. Ma oggi il brasiliano è costretto a riflettere sul suo futuro, ripensando perché no all’occasione sfumata presentata dal Paris Saint-Germain.

Ai microfoni di Radio Marte Claudio Vagheggi, collaboratore dell’entourage che segue il calciatore, ha spiegato nel dettaglio le sensazioni relative al futuro di Allan: “Futuro? Il ragazzo ha avuto problemi, ma ora è tutto rientrato. È ovvio che, quando un giocatore inizia a dover rifiutare cifre importanti e offerte da club come il PSG poi appena c’è un’incomprensione si alza di più la voce. Sia lui che il Napoli pensano ad una soluzione per dare serenità a tutti: Allan è un grande professionista”. Nessuna promessa di conferma in azzurro dunque per il brasiliano, in attesa di vederlo di nuovo protagonista tra i rumors di mercato della prossima estate ed il campo, lì dove è riuscito a conquistare anche lo sguardo dell’Inter.

