Allarme Brescia, Tonali si fa male in amichevole: fuori al 43′ del primo tempo

Ore di grande apprensione in casa del Brescia in seguito all’infortunio rimediato in amichevole da Sandro Tonali. Il centrocampista vicino al trasferimento all’Inter, infatti, nel corso del match di questo pomeriggio contro l’Udinese è stato costretto a lasciare il campo dopo 43′ minuti dall’inizio dell’incontro. Il giovane talento italiano classe 2000 ha infatti chiesto la sostituzione in seguito ad un problema fisico accusato.

La buona notizia per Diego Lopez, attuale tecnico della formazione lombarda, è che Tonali ha comunque abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe, come riportato da calciomercato.com. La sua presenza è infatti fondamentale per il Brescia e un lungo stop potrebbe compromettere definitivamente le chance di salvezza del club. Anche l’Inter seguirà chiaramente l’esito di eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni visto che sta trattando da diverse settimane il ragazzo con il presidente Cellino.

