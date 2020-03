Allarme Coronavirus, anche la Premier League rischia di fermarsi

Rischia grosso anche la Premier League per l’emergenza Coronavirus. Come raccontato infatti da PassionePremier in esclusiva, il servizio sanitario britannico avrebbe messo in allerta la città di Londra per il possibile propagarsi del virus.

Tutte le notizie nel dettaglio in questo articolo pubblicato da PassionePremier.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!