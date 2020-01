Allarme Coronavirus, il grande gesto di Steven Zhang: 300mila mascherine per Wuhan. Dalla Cina: “Fratello del mondo!”

Grandissimo gesto di solidarietà da parte dell’Inter e del suo presidente per sostenere la lotta contro il Coronavirus che rischia di mettere in ginocchio la Cina e l’intero mondo. Secondo quanto riportato dal sito “Sports.qq”, il club nerazzurro e Steven Zhang metteranno a disposizione 300.000 mascherine per lo stato d’emergenza che dovrebbe essere messo in atto nella città di Wuhan a partire dalla prossima settimana.

Dopo l’arrivo del materiale, Suning istituirà anche un team di supporto a Wuhan per rispondere tempestivamente alle esigenze in prima linea, tra cui l’ospedale Raytheon e altre strutture mediche a Wuhan e nelle aree circostanti. Tra le tante cose il colosso cinese ha messo subito a disposizione acqua, maschere, indumenti protettivi, guanti medici, elettrodomestici e computer. Consegnati anche materiali anti-epidemici tra cui disinfettanti, alcool medico, occhiali, contenitori per rifiuti medici, guanti medici (770.000 paia), farmaci, materassi, sedili medici (30 tonnellate). Suning garantirà a Wuhan anche un supporto economico di 8 milioni di yuan, pari al valore di 1 milione di euro per aiutare la popolazione.

Il colosso Suning ha avviato subito i contatti con diverse imprese di Giappone, Corea del Sud e altri paesi per ottenere rapidamente forniture mediche e consegnarle direttamente agli ospedali di Wuhan e Hubei. Il responsabile del colosso cinese ha dichiarato che verrà mantenuta una stretta comunicazione con il governo di Wuhan e il sistema medico per fornire assistenza nella sua capacità di prevenire e controllare l’epidemia a Wuhan, in modo da risolvere i bisogni urgenti dell’area epidemica.

