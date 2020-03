Allarme Coronavius: ecco quali gare l’Inter giocherà a porte chiuse

Il caos creato dal Coronavirus ha letteralmente paralizzato il calcio italiano. Gare rinviate o giocate a porte chiuse per evitare una diffusione del COVID-19 ancora più massiccia, con le ultime normative che impongono ai nerazzurri di Antonio Conte di scendere in campo a porte chiuse per trenta giorni.

Analizzando nel dettaglio quali gare l’Inter dovrà giocare senza pubblico, dalla lista emerge in particolare Juventus-Inter, in programma domenica sera allo Stadium di Torino. Oltre al big match, anche Inter-Sassuolo – che era in programma nel pomeriggio di domenica 8 marzo ma che è stata posticipata di una settimana – e Parma-Inter, con i nerazzurri in campo al Tardini senza tifosi. Ultima, in caso di mancata estensione del provvedimento, il match di San Siro contro il Brescia. Insieme a queste partite, anche gli incontri di Europa League contro il Getafe. Queste le partite che i nerazzurri giocheranno sicuramente a porte chiuse, il tutto in attesa di possibili novità dal punto di vista normativo e – si spera – allontanando il rischio di una nuova decisione estrema dal punto di vista legislativo.



