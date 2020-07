Allegri promuove Lautaro: “Ha tutte le qualità per sfondare con il Barcellona”

Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano iberico Marca, Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato anche di un possibile approdo di Lautaro Martinez al Camp Nou. Il tecnico livornese, dunque, ha detto la sua in merito al rendimento ed alle potenzialità dell’attaccante argentino.

Ecco le parole di Allegri su Lautaro: “Quella del Barça è una maglia che pesa: bisogna avere personalità per indossarla, ma Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Sta facendo molto bene all’Inter, vedremo se in futuro potrà fare altrettanto al Camp Nou“. Insomma, un endorsement non indifferente: che il tecnico ex Juventus non sia legato ad un futuro in Catalogna?

