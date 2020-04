CdS – Allenamenti, deroga per ripartire il 27 aprile. Inter-Sampdoria il 27 maggio, dal 31 tutta la Serie A

Sono giorni di intenso lavoro per il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora per la deroga che dovrebbe consentire ai club di tornare in campo ad allenarsi a partire dal 27 aprile. Il piano è quello di permettere alle squadre di poter svolgere quattro settimane piene di intensa preparazione per poi tornare a disputare il campionato ufficialmente dal 31 maggio. Secondo quanto scritto sulle pagine del Corriere dello Sport, però, ci sono i margini per pensare di poter recuperare i match della 25esima giornata – tra cui Inter-Sampdoria – già il 27 maggio.

La concessione di una settimana di anticipo, rispetto al nuovo ‘lockdown’ fissato dal governo Conte fino al 3 maggio, dipenderà dalla compilazione di un protocollo sanitario che avrà come scopo quello di regolare non solo i controlli precedenti ma anche l’effettiva ripresa dell’attività. L’idea di base è quella di far ripartire gli allenamenti a piccoli gruppi, per poi gradualmente tornare nel corso delle settimane a sedute con il gruppo intero a disposizione. Infine, è stata bocciata sul nascere l’idea di giocare esclusivamente in zone considerate ‘sicure’, dal momento che molte imprese in aree particolarmente delicate come Brescia e Bergamo hanno già ripreso a lavorare.

