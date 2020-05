Nuova giornata di allenamenti ad Appiano Gentile: in campo anche Conte

I nerazzurri tornano in campo dopo gli allenamenti scaglionati della prima settimana. La ripartenza procede a rilento, con distanziamento sociale e misure di sicurezza: ancora nessun allenamento di gruppo, ma c’è la supervisione di Antonio Conte.

Come riporta gianlucadimarzio.com, l’Inter si allenerà sulla falsa riga dei giorni scorsi, con i giocatori spartiti in due gruppi differenti. Al Centro Sportivo Suning, inoltre, sarà presente il tecnico della Beneamata: dopo gli allenamenti senza sosta degli ultimi giorni, Conte chiederà di non abbassare la guardia, per ripartire adeguatamente in vista del ritorno in campo.

