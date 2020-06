Allenamento alla Scala del Calcio: l’Inter torna a casa dopo 112 giorni

L’Inter questo pomeriggio effettuerà una seduta di allenamento a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, 112 giorni dopo l’ultima volta (Inter-Ludogorets del 27 febbraio) la squadra nerazzurra tornerà “a casa” in vista della sfida in programma domenica sera contro la Sampdoria.

Prove generali in vista del ritorno alla scala del calcio, Conte avrà a disposizione l’intero gruppo al completo con il solo Matias Vecino ancora in dubbio. In palio ci sono tre punti importanti che riporterebbero l’Inter a sei lunghe distanza dalla Juventus, San Siro sarà un alleato importante per i nerazzurri visto che le quattro delle prime 5 partite del nuovo inizio si giocheranno a Milano contro sfidanti sulla carta abbordabili (Samp, Sassuolo, Brescia e Bologna).

L’Inter da settimane sta studiando il piano per provare a fare valere comunque il fattore campo. L’idea è quella di proiettare sulle tribune del Meazza delle grafiche tramite led addizionali e poi immagini virtuali, grazie all’aiuto dei broadcast televisivi, che simulino la presenza dei tifosi.

