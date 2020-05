Inter pronta a tornare ad allenarsi: da martedì ad Appiano in piccolissimi gruppi

Questa mattina è arrivata una nuova disposizione del Governo in merito agli allenamenti nei centri sportivi. Emilia Romagna, Campania e Lazio avevano già dato il via libera alle società sportive di calcio di poter recarsi ai centri sportivi di loro proprietà in piccolissimi gruppi per allenamenti individuali di calciatori.

Il Governo, adesso, ha dato via libera a tutte le società calcistiche di farlo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, l’Inter ha deciso di far cominciare l’allenamento ai suoi tesserati da martedì 5 maggio al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, in piccolissimi gruppi per poter rispettare il distanziamento e l’allenamento individuale di chi sarà presente al campo.

Questo ciò che riporta Barzaghi nel suo tweet: “L’Inter dopo il via libera del governo dovrebbe riprendere allenamenti individuali martedì, in massima sicurezza – in piccolissimi gruppi, secondo quanto consentito dalle norme“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!