Altintop: “L’Inter è tra le squadre più importanti dell’Europa League. Vedremo alla fine chi…”

Scenderanno in campo domani Ludogorets e Inter per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, fase nella quale proprio i nerazzurri partono tra le favorite per arrivare in fondo, fino alla finale di Danzica. Questo anche secondo Hamit Altintop, che ne ha parlato così ai microfoni di O Desporto ao Minuto.

Ecco le sue parole: “L’Inter è una delle squadre più importanti della competizione. Ma c’è anche una squadra turca, Basaksehir , che giocherà contro lo Sporting. Anche la Roma è un club molto importante, così come l’Arsenal e il Manchester United. Penso che lo sia anche il Benfica. Seguiremo e vedremo quale squadra è la migliore”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!