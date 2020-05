Altobelli e la fede nerazzurra: “All’Inter ho dato tutto per amore. Spillo? Ecco perché”

“Rimpianti? Guai ad averne. Forse avrei potuto vincere di più ma ho giurato amore all’Inter, sono rimasto per 11 per la fede. Ero un tifoso dell’Inter ed ho dato tutto per quella maglia”. Chiude così la diretta su Instagram Alessandro Spillo Altobelli, ricordando a tutti il suo immenso amore per l’Inter e per la sua maglia, difesa a suon di gol (più di 200) per 11 lunghi anni. Ecco le sue parole:

IL GOL PIU’ BELLO – “All’Inter ne ho fatti 210, difficile sceglierne uno solo. In carriera ne ho fatti più di 300 ma tutti si ricordano quello del Mondiale. Consiglio di andare su YouTube e di digitare il mio nome: passerete una giornata intera a vedere tutti i miei gol”.

SOPRANNOME SPILLO – “Ero nelle giovanili del Latina, nella Juniores, ed un allenatore mi ha visto alto e secco. Da lì ha iniziato a chiamarmi Spillo, che è diventato il mio soprannome. Il problema è che anche ora continuano a chiamarmi così ma non sono più alto e secco…”

PARENTESI JUVENTUS – “Sono andato alla Juventus perché l’Inter non mi voleva più. Ho fatto l’Europeo dell’88 e mi hanno cacciato. Allora cercavo squadra e mi hanno chiamato Agnelli e Boniperti”.

L’INTER PIU’ FORTE – “E’ davvero difficile sceglierne una, ogni epoca ha vissuto grandi campioni che hanno scritto la storia dell’Inter: da Facchetti, a Mazzola, ad Altobelli, a Milito a Ronaldo. Ecco Ronaldo nel 1998 lo abbiamo ammirato per davvero, poteva vincere lo scudetto da solo. Poi con gli infortuni non è più tornato lo stesso”.



