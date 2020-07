Altobelli: “Eriksen sta trovando la sua dimensione. Lautaro? L’Inter non avrebbe dovuto inserire la clausola”

L’Inter ha ottenuto una convincente vittoria contro la Spal, grazie ad un 4 a 0 che ha esaltato la prestazione degli uomini di Antonio Conte. I nerazzurri occupano al momento la seconda posizione in classifica e mantengono vivo il sogno Scudetto. A parlare della situazione della Serie A ci ha pensato Alessandro Altobelli, bandiera della Benamata. Raggiunto dai microfoni di TMW Radio, ha concesso una sua opinione sul cammino dell’Inter e sulle questioni legate al mercato.

LOTTA SCUDETTO – “Se oggi vado a guardare i risultati con il Sassuolo e con il Bologna, vedo che abbiamo perso tanti punti e potevamo essere ad un passo dalla Juventus. E’ un campionato strano, il Coronavirus ha cambiato tutto. Se fosse continuato normalmente, la Lazio poteva dire la sua. Stai fermo 2-3 mesi e cambia tutto: la squadra di Inzaghi ha avuto un calo, così come la Juve e l’Inter. Tra le più positive ci sono Verona, Sassuolo e Atalanta”.

ERIKSEN – “E’ un buon giocatore, ha un ruolo particolare. All’inizio forse non aveva una collocazione precisa nel 3-5-2 di Conte, oggi invece con il 3-4-1-2 ha trovato la sua dimensione. Ma le prestazioni non ottimali non sono solo colpa di Eriksen. E’ un giocatore forte, che ha bisogno di stare bene, così come la squadra. Ci vorrà ancora del tempo, ma ieri mi è piaciuto. Con la Roma voglio rivederlo in campo”.

LAUTARO – “Ha tutte le qualità per diventare uno dei più forti in Europa. L’Inter all’inizio ha sbagliato mettendo la clausola rescissoria: quando lo fai, vuol dire che è in vendita. Prima c’era il Barcellona, ora ci sono altre squadre come il Manchester City. Io spero che rimanga ancora un anno in Italia, perché lavorare nel nostra calcio gli farebbe bene. Comunque la sua destinazione ideale sarebbe il Barcellona, perché lì troverebbe Messi e l’adattamento sarebbe più facile”.

