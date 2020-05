Altobelli: “All’Inter sempre grandi attaccanti, ma nessuno ha fatto i miei gol. Vi spiego perché esultavo poco”

Sempre con tanta ironia e voglia di non prendersi troppo sul serio soprattutto in un momento complicato come questo, Alessandro Spillo Altobelli ha partecipato ieri sera ad una diretta Instagram con calciobresciano. L’ex attaccante nerazzurro ha rivelato ai tanti tifosi che lo hanno seguito il segreto alla base delle sue esultanze moderate, collegato a suo dire all’enorme quantità di reti realizzate che lo hanno fatto schizzare al secondo posto della classifica marcatori di tutti i tempi all’Inter.

Queste le sue parole: “Esultavo poco? Ho fatto 300 gol, se esultavo come tutti gli altri facendo mezzo giro di campo la mia carriera durava di meno. Il mio gol più bello? Non saprei, ma ne ho fatto uno molto importante in Nazionale nella finale del Mondiale del 1982 che tutti mi riconoscono. Non ho mai vinto la classifica cannonieri, sono sempre arrivato secondo o terzo perché prima di me veniva sempre la squadra. L’Inter ha sempre avuto grandi attaccanti, Boninsegna, Vieri, Ronaldo, Icardi. Tutti bravi, ma nessuno ha fatto 210 gol”.

