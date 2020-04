Altobelli elogia Conte: “Ha capito come valorizzare l’Inter. Mercato? Per fare il salto di qualità…”

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni di tuttocampo.it per tracciare un resoconto sulla prima stagione di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, in attesa di eventuali decisioni sul futuro del campionato.

Ecco le sue parole: “Il cammino dell’Inter è stato buono, per i nerazzurri questo era di fatto l’anno zero visto che in estate sono partiti molti big come Icardi, Perisic e Nainggolan. Conte è stato bravo fin da subito a capire cosa serviva alla squadra e a valorizzarla”.

Rinforzi da mercato: “Il pacchetto difensivo è il migliore d’Italia, in mezzo al campo ci sono giocatori di assoluto valore e davanti con Lautaro e Lukaku la squadra è molto ben fornita. Ma per fare il salto di qualità servono dei top player in mezzo al campo e sulle fasce per compiere un grosso salto di qualità“.

Il futuro della Serie A: “Il mio pensiero è che si parla di calcio in un momento in cui il pallone dovrebbe passare in secondo piano, adesso appena si dice che la situazione migliora leggermente la gente esce. Personalmente mi affido alla scienza e agli scienziati ,a quello che decidono. E’ vero anche se si può tornare a correre, si potrebbe, con i dovuti accorgimenti, tornare per prima cosa ad allenarsi poi la ripresa arriva in un secondo momento”.

