Altobelli: “L’Inter ha una società forte. Messi pensaci, il calcio italiano ti aspetta”

Sono Alessandro Altobelli e Massimo Moratti gli sponsor principali che stanno spingendo l’idea di portare Leo Messi all’Inter. Entrambi, chiaramente, non hanno alcun legame con l’attuale dirigenza nerazzurra e stanno esprimendo un desiderio da semplici tifosi. Ma chissà che nei prossimi mesi tale speranza non possa convertirsi in realtà, nonostante la crisi economica che con ogni probabilità investirà anche i club di calcio. Spillo Altobelli, dopo aver stuzzicato Messi pochi giorni fa sulle pagine della gazza, ha rilanciato nella videochat con Sportmediaset.

Le sue parole: “Dopo gli anni belli di Moratti in cui abbiamo fatto il Triplete, oggi abbiamo di nuovo una società forte che economicamente non ha problemi. Mi auguro che i giocatori bravi rimangano all’Inter, in una squadra che tra poco tornerà a vincere. Lautaro? Capisco Messi che vuole giocatori bravi e argentini per rinforzare il Barcellona. Ma gli dico una cosa: perché non vieni tu in Italia a provare il calcio italiano? Oggi l’Inter è una società forte, pensaci che ti aspettiamo”.

