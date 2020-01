Altobelli: “Inter, più rischio se vuoi tornare in testa! Con Eriksen si può variare schema di gioco”

E’ stato un passo falso inaspettato quello di Lecce per l’Inter di Antonio Conte, che proprio nella sua città ha visto forse la peggior partita della stagione della sua squadra. La Juventus continua a vincere e macinare punti, ora i nerazzurri sono a -4 ma con un girone di ritorno intero da giocare. Saranno fondamentali gli scontri diretti e anche il mercato.

L’Inter sta infatti trattando l’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham, un centrocampista di livello internazionale e pronto per far fare il salto di qualità a questa rosa, come spiega l’ex attaccante nerazzurro Alessandro Spillo Altobelli a La Repubblica: “Conte è un maestro di tattica, e con il danese potrà variare modulo anche a partita in corsa. L’Inter deve rischiare anche di perdere se vuole tornare in testa, a differenza di Lecce. Stanno superando ogni aspettativa ma contro questa Juventus non basta”.



