Altobelli: “Di Pogba non ricordiamo gli ultimi anni a Manchester. Valutiamo bene, ma se lo vuole Conte c’è da fidarsi”

Dopo aver sentito i giudizi della gloriosa coppia di centrali nerazzurri composta da Riccardo Ferri e Beppe Bergomi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina c’è stato spazio anche per il commento di Alessandro Spillo Altobelli. Sempre in tema del sogno Paul Pogba accostato all’Inter, l’ex attaccante non ha espresso totalmente parere favorevole per via degli anni non troppo memorabili trascorsi al Manchester United. Ma, qualora Antonio Conte avesse la certezza di poter rivitalizzare il francese, allora anche l’ex bomber nerazzurro sarebbe pienamente d’accordo al suo arrivo.

Questo il ragionamento di Altobelli: “Di Pogba ci ricordiamo l’arrivo a zero alla Juve, i successi e la maxi plusvalenza. E poi il Mondiale vinto con la Francia. Meno degli ultimi anni a Manchester, dove le cose non sono andate come si aspettavano lo United e lui stesso. Conte lo vorrebbe al posto di Sensi o Barella? Attenzione, valutiamo bene. Se l’allenatore ritiene che Pogba possa essere di nuovo quello visto con la Juve e con la Francia e che possa servire a fare crescere ancora di più la sua Inter, allora dico che il club può tentare il colpo. Certo, c’è l’ingaggio che spaventa un po’: se prende il doppio degli altri sarà difficile vedere i compagni giocare solo per lui…”.

