Altro bonus per l’Inter grazie al derby: l’incasso sale a 5,8 milioni di euro

La crescita esponenziale dell’Inter sia in campo che fuori è ormai evidente e sotto gli occhi di tutti: da quando la famiglia Zhang ha infatti preso in mano il club nerazzurro sono aumentati sia i ricavi che i risultati sul rettangolo di gioco. La società interista punta ad entrare tra le prime in Europa ed è al momento sicuramente sulla buona strada.

Come riporta Calcio e Finanza infatti, l’Inter grazie alla sponsorizzazione della società Jiangsu Suning Sport Industry Co. Ltd sta ottenendo premi bonus legati alle prestazioni della squadra. La formazione di Antonio Conte in particolare è arrivata già a quota 5,8 milioni di euro nella stagione attuale, vediamo come:

3,5 milioni – La squadra alla pausa invernale era in zona Champions

1,6 milioni – Doppia vittoria contro il Milan ed una contro il Napoli (550 mila euro ciascuna)

675 mila euro – Arrivo in semifinale di Coppa Italia che mancava dalla stagione 2015/2016

Oltre ai bonus elencati ci saranno ovviamente quelli di fine stagione: in caso di terza posizione al termine del campionato l’Inter riceverà 3,5 milioni, 8 milioni per il secondo posto e 10 milioni per la vittoria del campionato. L’Europa League può valere fino a 2 milioni, mentre la Coppa Italia 1 milione.



