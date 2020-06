Alvaro Pereira ammette: “All’Inter Milito mi ha fatto impazzire, vorrei il Racing solo per lui”

Sebbene abbia già 34 anni e giochi in uno dei club più importanti e famosi del Sudamerica, il River Plate, Alvaro Pereira non ha negato un suo sogno a livello di mercato. Come riportato da Olé, infatti, l’esterno uruguaiano spera in un trasferimento al Racing, club che ammira in particolar modo per la presenza di Diego Milito. I due, infatti, hanno condiviso i due anni disputati all’Inter, durante i quali Alvaro ha dichiarato di essere rimasto folgorato positivamente dalla figura del Principe.

“Mi sarebbe piaciuto giocare nel Racing, il mio figlio più giovane è un loro grande fan, ha anche la maglietta. Inoltre, ci sarebbe Diego Milito, che ha fatto benissimo finora lì – ha dichiarato Pereira -. Se mi dovesse chiamare il Racing andrei con grande piacere. Il club sta facendo molto bene, sta crescendo. Mi piacerebbe anche andare semplicemente allo stadio per vedere la squadra come un tifoso: lo sono diventato per mio padre e per Milito, che quando l’ho avuto come partner mi ha fatto impazzire”.

