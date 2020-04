Alvaro Pereira e l’addio al Porto: “Il più grande errore della mia carriera. Volevo vincere e…”

Due stagioni decisamente al di sotto delle aspettative per Alvaro Pereira con la maglia dell’Inter. L’esterno portoghese ha vestito i colori nerazzurri dal 2012 al 2014, nei momenti più “bui” della storia recente interista, e sicuramente non lo ha aiutato.

In un’intervista a Record, Pereira spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare la sua patria, il Portogallo, ed il Porto, club dove militava dal 2009: “Quell’anno lì Fucile e Cristian Rodrigruez se n’erano andati. Io ho espresso la mia idea alla dirigenza, dicendogli di rinforzarci per bene in ogni reparto per poter vincere in Champions League. La mia volontà era quella di portare a casa un trofeo non solo a livello nazionale. Invece il Porto pensava solo alla vendita ed ho deciso di andarmene. Il più grande errore della mia carriera”.



