Alvaro Pereira: “Sanchez merita più spazio. Con Lautaro e Lukaku può fare la differenza all’Inter”

Alvaro Pereira, ex giocatore dell’Inter attualmente in forza al River Plate, ai microfoni di Mundo Cracks ha parlato di Alexis Sanchez e della sua importanza nello scacchiere tattico nerazzurro.

Ecco le sue parole: “Merita più spazio per quello fatto vedere nelle ultime partite. Con Lautaro e Lukaku, potrebbe fare la differenza”.

Spazio anche alla sfida in programma ad ottobre tra il suo Uruguay e il Cile proprio di Sanchez: “Oltre ad Arturo Vidal e Alexis Sánchez, Charles Aránguiz mi è sempre piaciuto. Ha una visione impressionante del gioco, è un giocatore di classe mondiale. Sarà una partita molto dura. Forse in questo momento l’Uruguay è in un momento migliore, perché il Cile sta ricostruendo tutto ma ciò non significa che abbiamo già vinto la partita”.

