Amadeus ricorda la notte del Triplete: “Non riuscivo a stare seduto, per l’Inter soffro troppo”

L’edizione odierna di Sportweek, dedicata all’Inter trionfatrice nel Triplete dieci anni fa, presenta diverse interviste in cui i vip ricordano dove hanno visto la finale con il Bayern. Amadeus afferma: “Quella fantastica sera sono persino riuscito a ritrovare subito la macchina là dove l’avevo parcheggiata. Ci rido su perché invece il 5 maggio 2002, fuori dall’Olimpico, impiegai un’ora e mezza. Ma quella volta ero uscito per ultimo dallo stadio completamente in trance, il mio cervello evidentemente si era come resettato. E non avevo neanche le forze per camminare. A un certo punto, dopo averla cercata ovunque, l’auto era proprio là dove l’avevo lasciata”.

Il presentatore continua: “Anche la sera di Madrid, purtroppo,ero a Roma: niente finale dal vivo, dovevo lavorare. Come ogni altra partita dell’Inter, o quantomeno ogni partita che non abbia un risultato ampio a nostro favore,quella col Bayern la guardai tutta in piedi. Soffro talmente tanto che non riesco a stare seduto. So che così diventa un patimento, ma non riesco a evitarlo. Spesso per godermele davvero me le guardo un paio di giorni dopo”.

Ancora sulla finale di Madrid: “Ero convinto che se contro il Bayern avessimo giocato come quasi sempre in quella stagione,avremmo vinto noi. Peccato solo, ripensando a quel 22 maggio, non essere stato davanti alla tv insieme a mio figlio Josè, chiamato così in onore di Mourinho ovviamente. Aveva un anno e ai tempi, a ogni gol dell’Inter, lo lanciavo in alto. Si divertiva molto. Tanto che anche gli anni successivi lui, quando c’erano le partite, mi chiedeva sempre di lanciarlo. E io:“Amore, intanto sei diventato più pesante. E poi non stiamo più vincendo…”

