Amadeus: “Sto ancora festeggiando il Triplete. Il nome di mio figlio? Incontrai Mourinho sull’aereo e…”

E’ stato tra i protagonisti indiscussi della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ha sottolineato più volte la sua passione per i nerazzurri sia sul palco dell’Ariston sia in occasione del pre e post derby con il Milan, il tutto in attesa della difficile sfida contro la Lazio. Amadeus, grande tifoso dell’Inter, ai microfoni di Dribbling si è concesso in una lunga intervista, raccontando anche la sua fede interista.

L’INTER E IL NOME JOSE’ – “Tifo Inter da quando sono piccolo, da quando c’erano Mazzola e Facchetti e andavo allo stadio. Ho chiamato mio figlio José come Mourinho, se non è questo amore per l’Inter. Sto ancora festeggiando il Triplete. Mia moglie per il nome non era molto d’accordo. Poi abbiamo incontrato José in aereo che aveva appena firmato con l’Inter. Eravamo in un aereo verso Lisbona. Mia moglie era incinta e le dissi che l’avremmo chiamato José anche se non sapevamo se fosse stato maschio o femmina. Alla fine non avevamo altro nome in mente e l’abbiamo chiamato così“.

