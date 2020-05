Amantino Mancini: “All’Inter grazie a Mourinho. Riesce a tirar fuori il meglio da ogni calciatore”

Amantino Mancini è tornato a parlare del calcio italiano. L’ex centrocampista nerazzurro, infatti, è stato ospite di Sky Sport, in un’intervista in cui ha ricordato la sua carriera in Italia. Il brasiliano classe ’80, che recentemente ha vissuto una breve esperienza da allenatore al Foggia, ha espresso una sua opinione sulla ripresa dei campionati post Coronavirus. Inoltre, ha raccontato la sua vita da calciatore vissuta a Milano, dove vestì la maglia dell’Inter prima e del Milan poi.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Abbiamo attraversato un periodo difficile che non è stato ancora superato. Ho visto la ripresa della Bundesliga e mi ha fatto molto piacere, anche se senza il pubblico sugli spalti è molto triste. Dobbiamo avere pazienza, ci vorrà tempo per ricominciare”.

ESPERIENZA A MILANO – “Il primo anno all’Inter è stato positivo. Avevo un ottimo rapporto con Moratti. Mourinho mi volle fortemente, poi però decise di cambiare sistema di gioco e le cose andarono diversamente. E’ straordinario, riesce a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Era capace di creare una polemica anche dal nulla, mettendo la propria squadra sempre al primo posto”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!