Amoruso: “Lautaro vuole andare al Barcellona, sono convinto che abbia già deciso”

Se non la si può già considerare tale, la storia tra Lautaro Martinez e il Barcellona è considerata a diventare per eccellenza la trattativa più importante della prossima estate. Non solo per i costi esorbitanti che richiederà far muovere l’argentino da Milano, ma anche per l’effetto domino che eventualmente scatenerà la sua cessione sul mercato europeo. L’Inter, infatti, ha già individuato in un paio di attaccanti del calibro di Werner e Aubameyang come profili ideali per rimpiazzare la partenza del Toro.

A tal proposito, l’ex attaccante Nicola Amoruso ha voluto dire la sua ai microfoni di gazzetta.it: “Credo sia soprattutto lui a voler andar via e quando un giocatore vuole andare via l’operazione si conclude. Sono convinto che Lautaro abbia già deciso. C’è in ballo la carriera di un giocatore, in una squadra che domina in Europa già da anni e col miglior giocatore al mondo, magari anche con un ingaggio raddoppiato. E’ dura fare scelte di cuore in certi momenti: all’Inter Lautaro è amato, non è una scelta semplice, ma ci sta questa scelta e credo verrà sostituto da un calciatore altrettanto forte”.

