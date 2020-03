Amoruso: “Scudetto a Juventus o Inter, la Lazio come il Leicester ma…”

Tre squadre per un solo obiettivo: lo scudetto. Quest’anno la lotta per il titolo di vincitore della Serie A è più in equilibrio del solito grazie a tre formazioni che si stanno dando battaglia da settembre: Inter, Juventus e Lazio.

Domenica nerazzurri e bianconeri si sfideranno per quello che può significare un vero e proprio crocevia per la stagione, e Nicola Amoruso ha detto la sua ai microfoni di ItaSportPress.it: “Ho l’impressione che il campionato dipenda tutto dalla Juventus. Certo, ora c’è un’Inter agguerrita, che si sta rivelando una rivale più consistente. Ma il gap resta evidente. La Juve ha qualcosa in più dell’Inter in termini di rosa. La Lazio mi sembra il Leicester che è cresciuto negli anni, ma onestamente alla lunga lascerà qualcosa in campo. Ovviamente è una mia impressione. Il calcio è imprevedibile e ci può stare anche la sorpresa. Sarà determinante l’esperienza nel gestire la pressione e nel lottare su alti livelli. E per questo motivo vedo favorita la Juve”.



