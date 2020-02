Ancelotti: “Eriksen diventerà titolare dell’Inter, ha solo bisogno di adattarsi”

Era di tutt’altro umore questa mattina Carlo Ancelotti, rispetto ai musi lunghi di qualche mese fa quando ancora sulla panchina del Napoli viveva momenti di alta tensione. Il tecnico emiliano, in pochissimo tempo, è riuscito ad imporsi su una panchina bollente come quella dell’Everton, riuscendo non solo ad uscire dalle zone a rischio retrocessione, ma portando addirittura il suo nuovo gruppo di calciatori a ridosso dell’Europa.

Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’Io Sport, ecco il suo pensiero sull’arrivo di Christian Eriksen in Italia e sulla sua gestione complessiva fin qui: “Eriksen è un ottimo giocatore, nell’ultimo periodo era alternante qui in Inghilterra. Diventerà titolare dell’Inter, anche se nel calcio di oggi parlare di titolarità è molto difficile. Ci sono tante partite e come dice giustamente Conte ha bisogno di tempo per adattarsi”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!