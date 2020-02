Ancelotti: “Un San Siro da atmosfera britannica nel derby. Vecino all’Everton? No, resta dov’è”

Dopo l’avventura al Napoli conclusa senza sorrisi, Carlo Ancelotti ha scelto di rimettersi in gioco ripartendo dal Regno Unito. Liverpool la sua città, l’Everton invece la squadra scelta per tornare in panchina, in pieno duello con i campioni d’Europa di Klopp. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex tecnico dei partenopei con un ricco passato soprattutto in rossonero ha analizzato dal suo punto di vista la stracittadina di San Siro, parlando anche di mercato soprattutto in chiave interista.

“Il derby? Ho visto un grande Milan nel primo tempo – racconta Ancelotti – ed una grande reazione dell’Inter nella ripresa. La squadra più britannica tra le due? In realtà di britannico ho notato l’atmosfera fantastica di San Siro”. Un’analisi precisa ed accurata quella dell’ex tecnico del Milan che, nel recente mercato di gennaio, ha corteggiato a lungo un centrocampista nerazzurro, Matias Vecino. “Portarlo via dall’Inter? Tranquilli, resta dov’è” ha confidato Carlo Ancelotti che in Inghilterra è rinato alla guida dell’Everton, dopo aver chiuso l’avventura al Napoli non senza rimpianti. Il testa a testa con Klopp nel derby di Liverpool e la voglia di rimettersi in gioco: questo il presente ed il futuro dell’ex tecnico rossonero che al Milan ha scritto la storia.

