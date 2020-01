Anche il Chelsea sulle tracce di Gabigol: Lampard punta tutto sul brasiliano

Non c’è solo quello che porta al Flamengo tra i possibili scenari legati al futuro di Gabigol. A tentare l’attaccante brasiliano ci ha pensato soprattutto la Premier League, con il West Ham che ha scelto più volte di bussare alla porta del giocatore per manifestare il proprio interesse. Oltre agli Hammers però, a farsi largo tra la folla pronta a strappare il giocatore c’è anche il Chelsea di Lampard.

Come riportato dal Daily Mirror, i Blues si sono inseriti nella corsa al giocatore, analizzando le possibilità di sbarco del centravanti in Inghilterra. Dopo la fine del prestito con il club rubronegro, dalla Premier sono arrivati diversi sondaggi nonostante la vicinanza di Gabriel Barbosa ai rossoneri di Jorge Jesus. Chelsea attivissimo sul mercato, finalmente sbloccato e pronto a regalare a Lampard il nome nuovo per l’attacco. Giroud sempre in uscita, mentre Gabigol ha scelto di ascoltare i rumors in arrivo dall’Inghilterra prima di sposare di nuovo il Flamengo. Ore caldissime per il futuro del brasiliano, tra il ritorno in patria e le nuove avventure in Europa.

