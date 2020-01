Anche il Manchester United sulle tracce di Kumbulla: pressing dei Red Devils sul difensore

Non solo l’asse costruito per il possibile trasferimento di Ashley Young in nerazzurro. Tra Inter e Manchester United potrebbe nascere una nuova rivalità anche nell’affare Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato dal Daily Star, i Red Devils avrebbero deciso di mettere gli occhi sul difensore dell’Hellas Verona per rinforzare il reparto arretrato del tecnico Ole-Gunnar Solskjaer. Il centrale, tra gli obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione, avrebbe attirato su di sé l’interesse degli inglesi, pronti a strapparlo alla concorrenza.

Servirà un’offerta da 13 milioni di sterline, secondo quanto riferito dal tabloid, per vestire Kumbulla con i colori dei Red Devils. Concorrenza sempre più fitta per il giocatore: Inter, Napoli ed Atalanta in Italia e United e Lipsia invece in Europa, tutti pronti all’assalto. La Beneamata è in trattativa con l’Hellas per una corsia preferenziale in ottica estiva, ma il Manchester è pronto ad inserirsi in corsa per rovinare i piani di Marotta ed Ausilio, in attesa del lieto fine per Ashley Young.

