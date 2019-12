Anche l’Atletico Madrid in corsa per Matic: pressing sul centrocampista per gennaio

C’è anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, con contratto in scadenza nel prossimo giugno, rappresenta una delle occasioni più ghiotte del prossimo mercato di gennaio. I nerazzurri hanno più volte sondato il terreno per il calciatore del Manchester United ma, secondo Mundo Deportivo, dovranno fare i conti anche con l’accelerata dei colchoneros.

Dopo Cavani, il club di Simeone sembra disposto ad un nuovo scatto per assicurarsi un rinforzo importante in mediana. L’Atletico ed i nerazzurri però dovranno valutare anche i possibili sviluppi sul fronte Tottenham, con Mourinho che ha scelto di puntare sul serbo per puntellare i suoi Spurs in vista di gennaio. Situazione delicata quella del centrocampista, con lo United che non sembra disposto a lasciar partire il giocatore. Secondo i tabloid inglesi, il classe 1988 avrà la possibilità di accordarsi con un altro club solo dopo la fine del suo contratto che lo lega al Manchester. Futuro tutto da decifrare per Matic, con l’Atletico in corsa insieme ai nerazzurri per gennaio.

