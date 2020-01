Premio Gianni Brera – L’Inter uno dei 4 club selezionati per la 19esima edizione

L’Inter, come riporta TuttoMercatoWeb.com, è stata premiata al teatro Dal Verme per la 19esima edizione del Premio Gianni Brera. Il premio, organizzato dall’associazione I Navigli, è un riconoscimento sportivo nato con l’intento di promuovere nel tempo gli insegnamenti e la memoria del noto giornalista scomparso nel 1992.

Ecco la motivazione dell’invito: “Un secolo è un bel pezzo di storia. Gianni Brera, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, avrebbe trovato parole speciali per quattro club che hanno scritto la leggenda del calcio e che da oltre un secolo militano nei massimi campionati di prima serie (Top Five Leagues) senza aver più giocato in campionati di divisioni inferiori. Un record che si aggiunge a titoli nazionali, coppe dei campioni, intercontinentali, triplete e trofei e che mettono i club dell’FC Internazionale Milano, Real Madrid, Athletic Bilbao e Futbol Club Barcelona sulla cima più alta del gotha calcistico europeo e mondiale. Una stagione mai finita che quest’anno le vede ancora in corsa per giocarsi Coppe e Campionati, ad inseguire una storia che non finisce mai”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!