Social – Anche Ziyech rende omaggio al nuovo acquisto dell’Inter Hakimi: “My star!”

Hakimi è il grande colpo dell’Inter, che ha ufficializzato oggi il nuovo acquisto. Una cifra decisamente importante è stata spesa per lui, ma che è stata giudicata da tutti una mossa vincente. Le reazioni dopo il suo trasferimento sono state diverse e l’arrivo a Milano è atteso in modo caloroso da tutti i tifosi nerazzurri e non solo. Sui social a rendere omaggio alla sua scelta ci ha penato anche Hakim Ziyech, nuovo giocatore del Chelsea.

Il compagno di Nazionale di Hakimi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura dell’ex Real Madrid. “My star” ha postato il fantasista ex Ajax, in attesa di vederlo all’opera con la maglia nerazzurra e magari anche da avversario nella prossima Champions League.

Ecco la foto:

