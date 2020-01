Ancora bloccata la trattativa tra Inter e Roma per Spinazzola e Politano: i nerazzurri puntano Moses

Ancora un nulla di fatto tra Inter e Roma per lo scambio con protagonisti Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Resta bloccata l’operazione tra i due club, come riferito da Sky Sport solo pochi istanti fa. Nessun disgelo tra le parti, con i calciatori attualmente bloccati in albergo rispettivamente nel capoluogo lombardo e nella capitale.

La distanza tra Inter e Roma, come raccontato poche ore fa, sarebbe relativa alla differenza del numero di presenze fissato dai due club per il riscatto dei calciatori. 15 le gare necessarie per far scattare l’acquisto a titolo definitivo mentre nerazzurri e giallorossi proseguono senza punti di incontro nella trattativa in merito al minutaggio minimo che, per ogni gara, rappresenterebbe una presenza. Tutto ancora in fase di stallo per Spinazzola e Politano, con la Beneamata pronta a virare su Moses nel caso in cui l’affare non dovesse sbloccarsi in giornata.

