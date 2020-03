Ancora Marotta: “Ora l’assemblea di Lega. Dobbiamo garantire continuità e regolarità del campionato”

E’ stata una mattinata importante per il calcio italiano: il campionato infatti andrà avanti a porte chiuse per frenare l’emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il nostro Paese. Beppe Marotta dopo il consiglio di questa mattina è intervenuto ai microfoni dell’ANSA: “Viaggiamo a vista in attesa di ulteriori provvedimento governativi, ma ora e’ importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarità al campionata e garantire la continuità gestionale alle nostra società”.

L’ad dell’Inter continua: “Peccato per oggi, è mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club”.



