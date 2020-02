Andrea Agnelli: “Juventus-Inter a porte chiuse? L’importante ora è la salute pubblica, aperti a tutte le soluzioni”

I recenti casi di Coronavirus in Piemonte, la necessità di trovare una soluzione per far andare avanti la Serie A e la possibilità di disputare la sfida scudetto contro l’Inter di domenica sera a porte chiuse. Sono questi i principali – ma non unici – temi affrontati, su Radio 24, con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco le sue parole durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’.

Juventus-Inter a porte chiuse – “Credo che in questo momento quella che dev’essere la priorità per il paese sia la tutela della salute pubblica. Partendo da questo presupposto è evidente che c’è un dialogo con i vari interessati, ma quello che deve prevalere è l’interesse della tutela della salute pubblica. Interrompere il calcio è difficile, visto il calendario estremamente intasato figlio anche di decisione prese precedentemente, come iniziare il campionato tardi o non giocare durante la sosta natalizia. Nel caso specifico, però, deve prevalere la salute pubblica”.

Giocare in altro stadio – “Ripeto, organizzare uno Juventus-Inter in uno stadio diverso è estremamente complicato. In quest’ottica, nonostante dispiaccia per lo spettacolo in sé, bisogna tutelare la salute pubblica. Fermo restando che l’ordinanza in Piemonte vige fino a sabato, quindi per ora non è ancora deciso nulla. Per ora, in attesa di altre comunicazioni, la partita si svolge domenica sera, all’Allianz Stadium, con i tifosi presenti”.

Scudetto – “Pensare di poter vincere tutti gli anni a febbraio è sciocco. Gli Scudetti si vincono a maggio, ed essere primi in classifica ora è soddisfacente”.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!