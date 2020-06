Andy Cole: “La prima volta nel tunnel insieme a Ronaldo, stavo per farmela addosso”

Ha avuto una buonissima carriera Andy Cole, indossando maglie prestigiose come quelle di Manchester United, City e Arsenal, segnando sempre parecchi gol all’attivo Eppure, nonostante fosse considerato un ottimo attaccante, la prima volta che vide Ronaldo a San Siro con la maglia dell‘Inter provò grande emozione, nei confronti del calciatore più forte dell’epoca che fino a quel momento aveva avuto la fortuna di apprezzare solamente in televisione e mai dal vivo.

Una sensazione che per poco, come raccontato da Cole nel Beautiful Game Podcast, non stava per tramutarsi in altro: “Ricordo che quando giocammo contro l’Inter e mi misi in fila nel tunnel, vidi Ronaldo. Non mentirò, mi la sono quasi ‘fatta addosso’! Quel calciatore lo seguivo da anni. Ma quando sei a quel livello pensi: ‘Amico, anch’io a questo livello, con questi ragazzi. Sono sullo stesso campo di questi ragazzi, sono a quel livello’. Sono sempre onesto e sono sempre aperto quando si tratta di cose del genere. Giocare contro questo tipo di calciatori è incredibile”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!