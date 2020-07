Angelozzi (ex dt Sassuolo): “Politano? Macché scarso, via dall’Inter per Conte. Vi svelo un aneddoto di mercato su Matteo”

E’ stato un gol di Matteo Politano al quinto minuto di recupero del secondo tempo, l’altra sera, a regalare la vittoria in rimonta del Napoli sull’Udinese, proprio lo stesso Politano che, nello scorso mese di gennaio, è stato ceduto dall’Inter in terra partenopea. Il motivo: inadattabilità delle caratteristiche del calciatore alle richieste tattiche di Antonio Conte. Di lui ha parlato, intervistato nel corso del programma Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, Guido Angelozzi, ex dt del Sassuolo. Il quale, Politano, lo conosce bene, e ne parla così: “Critiche a Politano? Non scherziamo, Matteo è uno che nel Napoli ci gioca benissimo e può anche fare la sua bellissima figura – afferma – All’Inter poi va ricordato che con Spalletti era titolare, mentre per Conte non andava bene solo in virtù del modulo, non è che l’Inter l’abbia scaricato perché non valeva”.

“Politano è arrivato a gennaio e non è semplice fare subito bene, soprattutto se pensiamo che ha giocato poco – continua Angelozzi – Ho fatto i complimenti a Giuntoli quando è arrivato. Il ragazzo ha personalità, non ha paura delle grandi piazze e a Napoli ci sta benissimo. Ieri si è preso la responsabilità di tirare in quel modo e in quel momento, l’ha messo quasi all’incrocio e ha portato a casa i tre punti”.

Infine, l’ex dt degli emiliani rivela un aneddoto di mercato risalente a due anni e mezzo fa: “Perché Politano non arrivò a Napoli nel mercato invernale del 2018? Per colpa nostra – racconta – Il Napoli aveva fatto l’offerta per Matteo, ho curato io personalmente la trattativa con Giuntoli, ma noi dovevamo prima trovare un sostituto. Volevamo Caprari e Farias, avevamo scelto di puntare su quest’ultimo ma alla fine saltò e di conseguenza saltò pure la cessione di Politano”.

