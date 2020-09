Ansa – Infortunio de Vrij, sensazioni positive. Oggi la prima seduta di fisioterapia, domani gli esami

Non aveva chiuso particolarmente al top dal punto di vista fisico la scorsa stagione Stefan de Vrij, con evidenti acciacchi emersi negli ultimi incontri di Europa League. Neanche il tempo di ricominciare la nuova annata, che il difensore olandese ha sofferto un altro leggero infortunio nel ritiro con la propria Nazionale. Nulla di grave, per fortuna, visto che si è trattato semplicemente di una lieve distorsione alla caviglia destra, che per precauzione lo ha indotto a lasciare il ritiro della propria selezione.

Rientrato nella tarda mattinata di oggi a Milano, come ribadito dall’Ansa, si è già sottoposto ad una prima seduta di fisioterapia. Solo domani, invece, il dottor Volpi valuterà l’esito degli esami alla caviglia, per stabilire un preciso percorso terapeutico per averlo al meglio già la prossima settimana. De Vrij sarà in ogni caso presente al raduno di lunedì 7 settembre quando la squadra, orfana dei tanti nazionali sparsi in giro per l’Europa, si riunirà con Antonio Conte ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione.

