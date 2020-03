Ansa – Procura Figc, aperta indagine sulle parole di Zhang contro Dal Pino

Dopo il duro attacco di ieri sera arrivato su Instagram, c’era da aspettarsi l’apertura di un’indagine da parte della procura federale nei confronti delle parole utilizzate dal presidente dell’Inter Steven Zhang, per attaccare il numero 1 della Lega calcio, Paolo Dal Pino. Uno scontro quasi inaspettato nei per tempi e nei modi, probabilmente nato da una pessima gestione delle ultime settimane che – per il tema trattato – ha toccato profondamente la sensibilità del giovane dirigente nerazzurro.

Così, secondo quanto appreso dall’Ansa e confermato negli ultimi minuti da più fonti, la Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un’indagine su Steven Zhang. Chiaramente, in situazioni del genere, il rischio numero uno è il deferimento nei confronti del rampollo di casa Suning.



