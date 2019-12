Apolloni su Kulusevski: “Al Parma fino a giugno, poi all’Inter grazie a Conte e D’Aversa”

Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex difensore ed allenatore del Parma Luigi Apolloni ha analizzato il presente di Dejan Kulusevski. Lo svedese è riuscito a conquistare per sé tutti i riflettori della Serie A ed oggi, insieme all’Inter, sono tanti i top club sulle sue tracce. L’ex calciatore ha spiegato i punti di forza della nuova stella del Parma e lo ha avvicinato ai nerazzurri anche grazie al tecnico D’Aversa.

“Dejan è stato bravo a confermarsi – ha raccontato Apolloni a Radio Sportiva – ed ha fatto vedere questa sua forza fisica dirompente. E’ riuscito a prendere fiducia in se stesso ed è diventato una certezza del Parma. Ed anche grazie al percorso che ha fatto è riuscito a mettersi in mostra. Il consiglio che mi sento di dare a Kulusevski è quello di terminare la stagione a Parma: è un ragazzo maturo e che non ha grilli per la testa. D’Aversa lo sta valorizzando ed essendo amico di Conte potrebbe consigliarlo all’Inter”. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore ed allenatore del Parma: probabile futuro in nerazzurro grazie al rapporto tra i due tecnici dei ducali e della Beneamata.

