Appiano Gentile, l’Inter torna in due gruppi dopo la partitella di ieri

Si è svolta rispettando tutte le precauzioni del caso la prima partitella interna 11 contro 11 ad Appiano Gentile tra i calciatori dell’Inter nella giornata di ieri. Sulle indicazioni dello staff, i nerazzurri hanno evitato marcature strette o contrasti particolarmente ravvicinati, ma per la prima volta dopo tanto tempo hanno avuto modo di assaggiare le sensazioni di un partita. Anche i tamponi effettuati nella giornata di mercoledì hanno infatti dato esito negativo, come evidenziato dai risultati arrivati ieri mattina.

Come spiegato pochi minuti fa in diretta su Sky Sport, invece, dopo la prima sessione collettiva di ieri, nell’allenamento odierno presso il centro sportivo Suning la squadra si è nuovamente diviso in due gruppi. Il primo si è allenato in mattinata fino alle 11 e già da diversi minuti ha lasciato la Pinetina. Il secondo, invece, sta ultimando in questi istanti la seduta odierna sotto lo sguardo attento dell’onnipresente Antonio Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!