Appiano Gentile riapre le porte: domani la squadra torna in campo, test fisici e tamponi ok

Domani si torna in campo. L’Inter – a partire dal primo pomeriggio – potrà scendere di nuovo in campo dopo due mesi di assenza. Come riporta TuttoMercatoWeb.com infatti i risultati dei test fisici e sierologici effettuati su tutti i calciatori della rosa hanno riportato esiti più che positivi.

I giocatori infatti – allenandosi da casa – hanno pienamente superato i test superando a pieni voti l’esame: le sedute, seppur individuali, riprenderanno dunque domani, con qualche giorno di ritardo. La società ha infatti voluto scongiurare ogni tipo di pericolo, soprattutto per eventuali positività al Covid-19 che – fortunatamente – non sono state riscontrate. Antonio Conte può sorridere: i suoi calciatori hanno seguito alla lettera i consigli ed i “compiti” del suo staff tecnico. Appiano Gentile riapre le porte per la squadra.

